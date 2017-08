Nënkryetarja e Parlamentit Evropian dhe raportuesja e këtij institucioni për Kosovën,Ulrike Lunacek, i ka shprehur ngushëllime familjes dhe shoqërisë për humbjen e ish-kryeministrit, Bajram Rexhepi.

Përmes një statusi në rrjetin social Twitter, Lunaçek ka shkruar:

“I shpreh ngushëllime më të sinqerta familjarëve dhe miqve të Bajram Rexhepit”, ka shkruar ajo në Twitter.

Ajo e ka kujtuar Rexhepin si politikan pro-evropian.

Sincere condolences to Kosovo Ex-PM Bajram Rexhepi's family, friends; he will be sadly missed as pro-European https://t.co/TMWaiVZG6Y

— Ulrike Lunacek (@UlrikeLunacek) August 22, 2017