10:29, 3 Korrik 2017

Situata me zjarret në Shqipëri duket se po shkon drejt përmirësimit, pasi edhe temperaturat kanë shënuar një ulje në disa gradë.

Zjarri ka rënë në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha, dhe zjarrfikësit e Skraparit arritën të shuanin flakët me mjete rrethanore për shkak të terrenit të thyer malor. Në ndihmë kanë shkuar dhe banorët e zonës. Për pasojë u dogj një sipërfaqe prej 0.3 ha me shkurre.

Ndërsa në qarqe të tjera të vendit nuk janë raportuar probleme.

