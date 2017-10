20:30, 16 Tetor 2017

Psikologët na kanë treguar me qindra herë se nëse çiftet përqafohen me njëri tjetrin derisa flenë, japin një indikacion ose shenjë të një lidhje dashurie shumë të afërt me besim të ndërsjellë.

Por duket se të flesh e përqafuar me të dashurin është një gjë e mirë për shëndetin, pra ju bën mirë.

Studiuesit në Universitetin e Pittrsburghit sipas hulumtimeve të tyre kanë gjetur së fjetja duke u përqafuar me njeriun që doni ul nivelet e kortizolit ashtu si edhe e zvogëlon hormonin e stresit në gjakun tuaj.

Kjo me shumë gjasë ndodh pasi njerëzit ndjejnë siguri derisa flenë kështu. Në të njejtën kohë, ngritja e nivelit të kortizolit në gjak mund të sjellë depression, sëmundje të zemrës dhe të dobësojë sistemin tuaj imunitar, transmeton Klan Kosova.

Shkencëtarët kanë thënë gjithashtu se të flesh në këtë pozicion ndihmon trupin që të prodhojë oxytocin, që është hormoni i dashurisë që është përgjegjës për gjendjen tuaj emocionale, duke ndihmuar kështu sistemin imunitar dhe përshpejtimin e metabolizmit tuaj.

Andaj, me gjithë këto arsye, duket se dashuria nuk është vetëm ndjenjë e mirë, por edhe ndjenjë që i bën shëndetit tonë mirë.

