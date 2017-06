23:00, 4 Qershor 2017

Jusuf Ulaj nga Lëvizja Vetëvendosje ka treguar se si partia ku ai bën pjesë e mendon licencimin e mjekëve të huaj në Kosovë.

“Në bazë të programit tonë, Ministria e Shëndetësisë nuk duhet ta bëjë licensinimin e mjëkëve të huaj që vijnë për të punuar në Kosovë, këtë e bëjnë odat e mjekëve”.

“Për tu licensuar një mjek i huaj përpos kritereve profesionale, ai duhet ta njohë gjuhën shqipe, ashtu si ne na kushtëzojnë nëse dalim jashtë Kosovës për të punuar për ta ditur gjuhën e vendit”.

“Mjekët e huaj vijnë punojnë me përkthyesë, duhet të tregohemi si vend serioz, nuk mund të dalë e të hyjë kush të dojë”, ka thënë ai në Magazina Zgjedhore të Klan Kosovës.

Ai ka folur edhe për luftimin e korrupsionit brenda sistemit shëndetësor, duke thënë se Vetëvendosja planifikon që nëse vjen në pushtet, këtë ta luftojë përmes rritjes së numrit të inspektorëve shëndetësor.

Ulaj ka folur edhe për sigurimin e barnave.

“Sa i përket barnave, me qeverisjen tonë nuk ndodh që një mendikamet, me u ble me tender katër-pesë fish më shtrenjtë se sa në barnatoret private”.

“Sa stendat janë hedhur, është sasi qindra mijëra që janë hedhur deri tash”.

