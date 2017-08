16:49, 31 Gusht 2017

Bendi legjendar, U2, ka shpërndarë videon e këngës së tyre të re “The Blackout” në faqen e tyre në Facebook.

Kjo këngë do të shfaqet në albumin e tyre të radhës “Songs of Experience”.

Bendi më herët e kishte konfirmuar që kënga e parë e albumit do të realizohej më gjashtë shtator.

Kjo këngë do të quhet “You’re The Best Thing About Me”.

Ndërkaq, detajet për albumin e ri do të konfirmohen të njëjtën ditë.

Më poshtë mund ta shihni videon e U2 me regjinë e Richie Smyth.