21:06, 11 Tetor 2017

Grupi i njohur botëror U2, kanë shtyrë koncertin e tyre në La Plata të Buenos Aires-it në Argjentinë, vetëm më mënyrë që turma prej 48.000 personash fillimisht ta shikojë ndeshjen vendimtare të kombëtares së Argjentinës për botërorin Rusia 2018, njofton Klan Kosova.

Ndeshje në të cilin Lionel Messi shënojë tre-golësh për ta mposhtur 3-1 Ekuadorin dhe për ta kualifikuar I vetëm kombëtaren e tij në botëror.

Bono bashkë me anëtarët e tjerë të bendit duhet ta fillonin përformancën e tyre në Estadio Unico në orën 21:00, por me që ishte në orar të njëjtë me ndeshjen vendimtare të Argjentinës organizatorët vendosën që në ekranin e madh të skenës të lëshonin ndeshjen dhe koncerti të fillonte tek në orën 22:10.

U2 postponed their 48,000-people concert for two hours so people could watch Messi score a hattrick.

pic.twitter.com/AO0EhsuGyn — Leo Messi (@messi10stats) October 11, 2017

