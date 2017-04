17:05, 1 Prill 2017

Një plagosje e ndodhur para 3 ditësh në Dibër i ka marrë jetën një 43-vjeçari i cili ka ndërruar jetë sot në spitalin e Trumës në Tiranë, shkruan albeu.

Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se viktima A.T. është përfshirë në një sherr për motive të dobëta me kushëririn e tij, në Dibër.

Mësohet se viktima ka qëlluar me thikë në shpatull 43-vjeçarin me iniciale H.T.

Ky i fundit, për t’u vetëmbrojtur, e goditi me dru në pjesën e pasme të kokës duke e lënë të plagosur rëndë 43-vjeçarin A.T.

Ka qenë vet autori H.T. që e dërgoi në spital të plagosurin.

43-vjeçari është transportuar në spital në Tiranë, por nuk ka mundur të mbijetojë.