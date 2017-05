14:13, 21 Maj 2017

Humbja e një vajze vetëm 19 vjeçare ka tronditur një familje në Korçë e cila e ka denoncuar të humbur në polici.

Por sapo Policia e Korçës ka nisur kërkimet 19-vjeçarja është kthyer në shtëpi ku ka deklaruar se ishte larguar me dëshirë nga shtëpia ku jetonte me gjyshërit dhe vëllain pasi prindërit i ka të divorcuar.

“Unë ika me dëshirën time, nuk më mori kush me zor. Isha me të dashurin për qejf”, -ka pohuar e reja.19-vjeçarja është rikthyer në shtëpi duke deklaruar se kishte ikur me dëshirë.

DENONCIMI

Sipas të dhënave zyrtare nga Policia e Korçës, 22-vjeçari me iniciale A.C., banues në fshatin Libonik-Maliq është paraqitur dje në Komisariat dhe ka deklaruar se e motra kishte ikur një ditë më parë nga shtëpia pa thënë asgjë.

Sipas tij motra ishte zhdukur pa gjurmë. Jo pak i tronditur i vëllai i trembur për jetën e së motrës ka kërkuar që policia të vihet në lëvizje për gjetjen e saj. Policia u vu në kërkim të së resë, ndërsa referoi rastin edhe në Prokurorinë e Korçës. /albeu.com

