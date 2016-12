I pari i diplomacisë kosovare ka thënë se për të është me rëndësi interesi i vendit, përkatësisht përfitimet e shtetit në kontekste të ndryshme, jo dinamikat e brendshme të shteteve tjera, ndërsa ka theksuar se miqtë e Kosovës, si Turqia, gëzojnë respekt, por për punët e shtetit vendosin institucionet e tij

22:03, 22 Dhjetor 2016

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hohxhaj, në Zona e Debatit në Klan Kosova ka thënë se Turqia është shtet mik i vendit, por që asesi nuk do të lejohet cfarëdo imponimi agjende nga ajo.

Ai ka deklaruar se vizitat e zyrtarëve të lartë të vendit nuk e dëmtojnë orientimin europian të vendit, ndërsa ka përmendur rastin kur ia pati tërhequr vërejtjen Turqisë që të mos merret me gazetarët kosovarë, njofton Klan Kosova.

“Pas tentim-puçit në Turqi, presidenti turk është takuar me Barack Obama, Joe Biden dhe të gjithë anëtarët e G7. Sa i përket Kosovës, vizitat e zyrtarëve të lartë të shtetit në Turqi nuk e dëmtojnë aspak rrugën tonë europiane”.

“Unë kam qenë i vetmi ministër i Jashtëm, nga të gjitha vendet në rajon, që i ka vendosur vijën e kuqe Turqisë, kur ka dashur që të akuzojë një gazetar kosovar, lidhur me komentet e tij gjatë puçit në Turqi”.

“Nëse Turqia do të ndikonte që Rusia ta ndryshonte qëndrimin e vet në raport me Kosovën, për mua kjo kjo rëndësi. Ka peshë interesi i vendit, jo dicka tjetër. Nëse Turqia e mbështet Kosovën në njohje, për mua është në rregull. Nëse Turqia është partner tregtar i vendit, për mua është në rregull. Por për mua nuk është në rregull nëse Turqia do që ta vendosë islamin në qendër të jetës publike në Kosovë”.

“Për ne Turqia është shtet mik. Por ne nuk e kemi raportin me Turqinë si Bosnja. Ne jemi shumë të qartë në identitetin tonë nacional dhe kulturor”.

Hoxhaj ka deklaruar se për të nuk është shqetësim konteksti i brendshëm i vendeve të ndryshme, por interesi i Kosovës, në të gjitha rastet.

“Ne i besojmë rendit amerikan dhe besojmë që ai do të dominojë. Kosova është produkt i moral-politikës. Ndaj edhe jemi njohur nga shumica e vendeve demokratike të botës. Por nëse Rusia do ta njihte Kosovën, unë nuk do të shqetësohesha shumë për kontekstin e brendshëm atje”. /klankosova.tv

