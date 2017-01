13:27, 31 Janar 2017

Ne jemi të gatshëm për të kontribuar në qëllimin e Serbisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë sot kryeministri grek Alexis Tsipras dhe shtoi se vendi i tij nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj në lidhje me çështjen e pavarësisë së Kosovës.

Tsipras, i cili me kryeministrin serb Aleksandar Vuçiq mbajti një konferencë shtypi pas takimit të tyre, iu tha gazetarwve se në bisedimet me nikoqirin e tij, shprehu bindjen se Serbia është një vend kyç për paqen në rajon dhe beson se takimi i sotëm është një hap i rëndësishëm që do të përmirësohet marrëdhëniet mes dy vendeve, raportojnë mediat serbe, përcjellë Klan Kosova.

