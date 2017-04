18:26, 23 Prill 2017

Miliarderi Elon Musk po planifikon që t’i lidhë kompjuterët me trurin e njeriut, në vetëm katër vite, në mënyrë që të krijojë një gjuhë të re të telepatisë konsensuale.

Kompania e tij Nueralink brenda katër vitesh, do të ndërtojë mikro-pajisje që do t’iu ndihmojnë njerëve me lëndime të rënda në tru, shkruan Daily Mail, transmeton Klan Kosova.

Ndërkaq, në tetë vite, teknologjia e stilit të Matrix, do të jetë në dispozicion për të gjithë.

Zbulimi i tij do të jetë vital në garimin me robotët “si zotë”, ka pohuar ai.

Në intervistën e tij të fundit me Y Combinator, Musk shpjegoi se rezutati më i mirë mes njerëzve dhe makinave do të jetë një mënyrë jetese kolektive ku të gjithë jemi Inteligjencë Artificale.

