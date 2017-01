23:00, 27 Janar 2017

Presidenti Donald Trump, ka thënë se dëshiron marrëdhënie të mira me Rusinë, mirëpo nuk ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do t’i heqin sanksionet kundrejt këtij shteti.

Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin do të flasin bashkë të Shtunën, ka bërë me dije Shtëpia e Bardhë dhe Kremlini, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Ata pritet që t’i diskutojnë marrëdhëniet bilaterale dhe çështjet e sigurisë kombëtare në telefonatën e parë që nga inaugurimi i Trump’it.

I pyetur se çfarë do të ndodhë me marrëdhëniet me Rusinë, Trump ka thënë se nuk e di dhe do të presë që të shohë se çfarë do të ndodhë.

“Do e shohim se si do bëhet”, ka thënë Trump.

