Kur për herë të parë njerëzit filluan të flasin për kandidimin e Donald Trump për president, një nga shtetaset e Amerikës, mendonte se ishte vetëm shaka.

Është Sarah ajo e cila kishte menduar se kandidimi i Trump për president të SHBA-ve, është vetëm një shaka të cilën ajo nuk e kishte marr seriozisht, njofton Klan Kosova.

Por faktikisht më 8 nëntor Donald Trump doli të jetë fitues i të parit të shtetit më të fuqishëm në botë, gjë që për të ishte diçka e paimagjinueshme.

E me të kuptuar se Trump ka fituar zgjedhjet dhe po bëhej President i SHBA-ve, Sarah e cila ka kërkuar që të mos i përdoret identiteti i saj i plotë për shkaqe të sigurisë, tha se menjëherë telefonoi burrin e saj i cili gjendej jasht vendit për biznes dhe i kishte kërkuar të largoheshin nga vendi ku dhe po banonin, njofton Klan Kosova.

‘’Kjo është e gjitha. Unë dua të iki dhe nuk po bëj shaka’’ i kishte thënë Sara bashkëshortit të saj derisa ky i fundit e aprovoi menjëherë kërkesën e gruas së tij.

43 vjeçarja Sarah dhe bashkëshorti i saj 45 vjeçar muajin e ardhshëm bashkë me dy vajzat e tyre të moshës së fillores, do të çrrënjosin veten nga qyteti i vogël Midwest ku ata po jetonin për vite me radhë, njofton Klan Kosova.

Kjo familje ka vendosur që ta lë SHBA-në për një vend me mijëra e mijëra metra larg Donald Trump.

Sipas Saras, ata nuk kanë plane për t’u rikthyer më në SHBA edhe njëherë, shkruan BBC, përcjellë Klan Kosova.

