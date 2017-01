Raftet në ish librarinë e Departamentit të Shtetit në Washington është mbushur me librat e Donald Trump.

Bazuar në një fotografie, besueshmëria e së cilës ende nuk është konfirmuar, raftet në Eisenhower Executive Office janë mbushur me libra të presidentit amerikanm transmeton Klan Kosova.

Duke shkruar në Twitter, gazetari i MSNBC, Christopher Hayes, ka thënë se fotoja i është dërguar atij nga një burim brenda institucionit.

A contact sends along a picture of a bookcase in what's called the Old State Department Library in the EEOB. It's the first thing you see pic.twitter.com/o4hNMkyDJr

— Christopher Hayes (@chrislhayes) January 26, 2017