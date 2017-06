21:06, 1 Qershor 2017

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, me një konferencë për media do të njoftojë largimin e SHBA-ve nga marrëveshje e Parisit e nënshkruar me 2015 për ndryshimet klimatike, njoftojnë mediat amerikane, njofton Klan Kosova.

Ai këtë e kishte një nga premtimet elektorale gjatë kampanjës zgjedhore.

Trump ka thënë se ky vendim do ta ndihmonte kompanitë e naftës dhe qymyrit.

Kundërshtarët e tij politikë kanë thënë se largimi nga kjo marrëveshje ndërkombëtare do të ishte mungesë e liershipit amerikanë në një sfidë globale.

Më herët, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, kishte lutur Trumpin që të mos e merrte një vendim të tillë.

Ai pati thënë se mbështetja e ekonomisë më të madhe në botë do të ishte kruciale.

Interesante