19:55, 17 Mars 2017

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u ka qëndruar prapa pohimeve të tij se ishte përgjuar nga Barack Obama, madje i ka përsëritur ato duke i thënë kancelares gjermane, Angela Merkel, se “së paku të dy kemi diçka të përbashkët, ndoshta”, duke aluduar se të dy ata janë përgjuar nga administrata e Obamës, njofton Klan Kosova.

Trump i referohej një zbulimi që ishte bërë nga të dhënat e dalura në publik nga Edward Snowden ku shihej se Agjencia për Siguri Nacionale e SHBA-ve i kishte përgjuar telefonin Merkelit.

Trump këto komente i ka bërë në konferencën e përbashkët për media me Merkel, por kjo e fundit nuk ka reaguar as me ndonjë deklaratë e as me mimikë, kur Trump bëri deklarimin.

Në konferencë për media edhe Trump edhe Merkel treguan se kanë pasur diskutim për NATO-n dhe bashkëpunimin e ndërsjellë, njofton Klan Kosova.

Trump pohoi se SHBA-të qëndrojnë pranë e me NATO-n, por se të gjitha shtetet duhet t’i paguajnë detyrimet e tyre ndaj aleancës.

“I tregova kancelares për mbështetjen time të fortë për NATO-n, por po ashtu edhe aleatët tonë në NATO duhet që të paguajnë pjesën që u takon”.

“Vendet tona duhet të vazhdojnë të punojnë së bashku për të mposhtur ISIS-in dhe për të mposhtur terrorizimin”, shtoi Trump.

Edhe Merkel foli për luftën e përbashkët kundër ekstremizmit dhe terrorizimit ndërsa falënderojë SHBA-të për ndihmën që i kishin dhënë Gjermanisë pas Luftës së Dytë Botërore në rimëkëmbjen ekonomike të vendit.

“Është privilegj për mua të jem këtu në Shtëpinë e Bardhë në takimin e parë. Kështu është më mirë; të flasim me njëri tjetrin dhe jo për njëri-tjetrin”.

“Ne gjermanët i detyrohemi shumë SHBA-së sidomos për rimëkëmbjen ekonomike, kjo ka ndodhur me ndihmën e SHBA-ve përmes Planit Marshall. Jemi shumë mirënjohës që për shkak të asaj ndihme sot jetojmë në paqe”.

“Së bashku do të luftojmë kundër terrorizimit islamik dhe do të diskutojmë dhe punojmë për zgjidhjet politike në Siri”, pohoi Merkel, njofton Klan Kosova.

klankosova.tv