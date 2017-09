15:30, 3 Shtator 2017

Presidenti i Amerikës, Donald Trump ka dënuar ashpër testimin e bombës me hidrogjen nga Korea e Veriut.

Pikërisht për këtë ai sonte do të mbledh edhe Këshillin e Sigurisë së SHBA, shkruan AFP, transmeton Klan Kosova.

Aty do të diskutohet se cilat do të jenë veprimet që do të ndërmarr SHBA pas testimit të bombës që thuhet se është shumëfish më e fuqishme se armët bërthamore.

