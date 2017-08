17:10, 3 Gusht 2017

Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë që raporti SHBA-ve me Rusinë është në një pikë të rrezikshme të ulët, pas përplasjeve me kongresin amerikan në lidhje me disa sanksione ndaj Moskës.

Trump i ka aprovuar këto masa të mërkurën, edhe pse i ka quajtur “me të meta”.

Rusia ka thënë që sanksionet e reja janë njëjtë si te deklaronin “luftë të përgjithshme tregtare” kundër Moskës.

Këto sanksione kanë për qëllim që të dënojnë Rusinë lidhur me ndërhyrjen në zgjedhjet e 2016-ës në Amerikë dhe veprimet e saj ndaj Ukrainës.

