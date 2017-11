12:04, 3 Nëntor 2017

Presidenti amerikan Donald Tramp paralajmëroi Kinën se Japonia, të cilën ai e quajti “një komb ndërluftëtar”, mund ta marrë çështjen në duart e veta nëse kërcënimet e Koresë së Veriut nuk do të shtypen.

“Japonia është një komb lufte dhe i them Kinës dhe gjithë të tjerëve që po dëgjojnë se do të kenë një problem të madh me Japoninë shumë shpejt nëse do të lejojnë të vazhdohet kështu me Korenë e Veriut”, tha Trump për Fox Neës, transmeton Klan Kosova.

