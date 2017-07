Presidenti amerikan, Donald Trump, e ka bllokuar në rrjetin social Twitter, modelen Chrissy Teigen pasi që kjo e fundit i kishte replikuar në një postim duke i thënë se askush nuk e pëlqen.

Trump kishte shkruar:

“Është pikëlluese që Republikanët, madje edhe disa që u bartën mbi kurrizin tim, bëjnë aq pak që ta mbrojnë Presidentin e tyre”.

Me këtë rast, Teigen i kishte replikuar:

“Hahaha, askujt nuk i pëlqen ti”.

Kjo si duket ka çuar që Trump ta bllokojë gruan e John Legend.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2017