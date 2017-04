8:51, 3 Prill 2017

Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të zgjidhin problemin e kërcënimit bërthamor nga Korea e Veriut, me ose pa ndihmën e Kinës.

”Nëse Kina nuk do të zgjidh problemin e Koresë së Veriut, ne do e bëjmë. Kjo është gjithë që mund të ju them” është shprehur Trump në një intervistë për Financial Times, njofton Klan Kosova.

I pyetur nëse ai do të ketë sukses për diçka të tillë ai u përgjigj me ”Krejtësisht”.

Trump i bëri këto deklarime para vizitës së planifikuar të Presidentit kinez Xi Jinping këtë javë.