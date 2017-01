9:16, 10 Janar 2017

Demokratët kanë thënë se duhet të rishikohet edhe një herë në aspektin ligjor emërimi i dhëndrit të Donald Trump si këshilltar i lartë i Presidentit të zgjedhur, sepse ky emërim mund të cilësohet edhe si nepotizëm, apo konflikt interesi, njofton Klan Kosova.

Një grup ka kërkuar nga Departamenti i Drejtësisë për Etikën Qeverisëse të shohë edhe njëherë “çështjet ligjore”, që lidhen me emërimin e Jared Kushner.

Ndërsa avokatët e tij thonë se emërimi në këtë post i Kushner nuk thyen ligjet anti-nepotizëm.

Kushner është i martuar me vajzën e Trump, Ivanka.

Avokatët e Kushner thonë se ai do të heq dorë nga udhëheqja e bizneseve familjare dhe nga gazeta që për momentin drejton New York Observer, në mënyrë që të mos ketë telashe me ligjin.

Në rolin e tij si këshilltar i lartë Kushner do të fokusohet në çështje të tregtisë dhe në Lindje të Mesme, thonë zyrtarë të lartë me ekipin e Trump, shkruan BBC, njofton Klan Kosova.

Trump e ka cilësuar dhëndrin e tij si “një aset i paçmueshëm” dhe ka thënë se është krenar që do ta ketë në ekipin e tij “në një rol kyç”.

Trump do të inaugurohet President me 20 janar.

klankosova.tv