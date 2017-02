17:24, 5 Shkurt 2017

Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ka thënë se e respekton Presidentin e Rusisë Vladimir Putin, edhe pse ai është një vrasës.

Në një intervistë për Fox News, presidenti ka thënë se mendon që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, janë njëjtë të këqija me njëra tjetrën.

I pyetur nga gazetari Bill O’Reilly nëse ai e respekton Putinin, Trump është përgjigjur: “Po e respektoj atë”, transmeton Klan Kosova.

“Epo, unë respektoj shumë njerëz dhe kjo s’do të thotë që do ta kem mirë me ta. Ai është lideri i vendit të tij. Mendoj që është më mirë t’i kemi raportet e mira me Rusinë, sesa të mos i kemi”.

