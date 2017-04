16:12, 13 Prill 2017

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump ka thënë se di të ketë marrëveshje mes SHBA-ve dhe Rusisë “në kohën e duhur”, transmeton Klan Kosova.

Këtë Trump e tha përmes një postimi në rrjetin social Twitter disa minuta pasi kishte publikuar se shpreson që “Kina do të zgjidhë çështjen e Koresë Veriore”.

“Nëse nuk do të mund ta bëjnë, atëherë këtë do ta bëjnë vetë SHBA-të me aleatët e saj”, ka thënë Trump në Twitter.