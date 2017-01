19:37, 27 Janar 2017

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump gjatë konferencës së përbashkët me kryeministren britanike, Theresa May ka folur për marrëdhëniet e SHBA-së me Meksikën dhe ka insistuar që vendi i tij “nuk mund te vazhdojnë të humbas biznese”, pasi kompanitë dhe milionë njerëz janë duke e humbur vendin e punës.

“Ne nuk do të jemi më shteti që nuk e di se çfarë bënë, prandaj do t’i rinegociojmë marrëveshjet tona tregtare”.

