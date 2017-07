23:39, 18 Korrik 2017

Presidenti Donald Trump ka thënë që politikat e reja për shëndetësi të Republikanëve janë që të lejojnë ligjin aktual të kolapsoj.

“Unë nuk do të zotëroj atë. Mund t’ju them që Republikanët nuk do të zotërojnë atë” ka thënë Trumo duke iu referuar ligjit për kujdesin shëndetësor të presidentit paraprak “Obamacare”.

Ndërsa udhëheqësi i Demokrateve, Chuck Schumer ka thënë që Trump “është duke luajtur një lojë shumë të rrezikshme” me sistemin shëndetësor në SHBA.

Interesante