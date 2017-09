14:04, 3 Shtator 2017

Amerika ju është bashkuar fqinjëve të Koresë së Veriut, duke dënuar kështu testin e fundit bërthamor të bërë nga ky shtet komunist.

Poyngyang ka thënë se ka kryer suksesshëm testin e bombës me hidrogjen e cila mund të bartet me raketa me rreze të gjata, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

“Korea e Veriut ka kryer një test të madh bërthamor”, ka shkruar Trump në Twitter.

“Fjalët dhe veprimet e tyre vazhdojnë të jenë armiqësore dhe të rrezikshme për Shtetet e Bashkuara”, ka shtuar ai.

Përveç SHBA edhe Korea e Jugut, Kina dhe Rusia kanë reaguar ashpër pas veprimit të verikoreanëve.

Interesante