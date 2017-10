20:56, 26 Tetor 2017

Presidenti Donald Trump do të urdhëroj Sekretarin për Shëndetësi që të deklaroj gjendje emergjente për shëndetin publik, lidhur me krizën me opioid.

Trump gjithashtu do të tentoj të mbledhë të gjitha shtetet në një përpjekje për t’i dhënë fund kësaj krize, e cila morri 64,000 jetë të amerikanëve vitin që shkoi.

“Kërkesa për ilaçe dhe keqpërdorimi me opioid është kriza më e afërt” ka thënë këshilltarja e presidentit, Kallyanne Conway.

Trump pritet të nënshkruaj një memorandum përmes të cilit i mundësohet shtetit fleksibilitet në përdorimin e fondeve federale për Shëndetësi dhe Shërbime Njerëzore.

