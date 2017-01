21:00, 9 Janar 2017

Bora, i ftohti dhe shiu shijohen vetëm duke i parë përmes dritares.

Nëse ju duhet të dilni e të përdorni makinën për të shkuar diku, atëher moti shndërrohet në një problem jo pak të vogël. Nëse këto ditë të ftohta dimri dhe ju jeni duke u përballur me probleme të ndryshme me makinën tuaj, ndiqni këshillat e Living.

Pastroni xhamat e brendshëm të makinës me pastë rroje dhe më pas fshijeni me letra të thata. Kjo gjë do të parandalojë krijimin e avullit dhe shtresës së ngricës.

Parkoni gjithnjë në drejtimin e lindjes.

Dritat pastrojini me pastë dhëmbësh. Më pas aplikoni dyll apo vazelinë dhe mbulojini me një qese plastike në mënyrë që mos të ngrijnë.

Për të pastruar xhamin nga dëbora “vishini” fshirëses së xhamave, çorape.

Kjo gjë nuk do t’i dëmtojë dhe bora do të pastrohet më mirë.

Shkrini ngricat në sipërfaqen e makinës përmes një antifreeze të përgatitur në shtëpi. 2/3 ujë të nxhetë dhe 1/3 alkool.

Interesante