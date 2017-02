17:15, 13 Shkurt 2017

Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka arritur në Shtëpinë e Bardhë.

Trudeau po realizon një vizitë zyrtare tek Presidenti i SHBA-së Donald Trump, me të cilin shpreson se do të bindë atë për të bashkëpunuar me Kanadanë për të krijuar masa kontinentale të sigurisë, njofton Klan Kosova.

Detaje të tjera publikohen së shpejti.

