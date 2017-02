18:48, 12 Shkurt 2017

Hyperloop është duke u konsideruar “Treni i së ardhmes”.

Me disa projekte aktive në Dubai, Kanada dhe Rusi ky prodhim i teknologjisë më të lartë është duke ardhur në Francë nga Hyperloop Transportaion Technologies (HTT), transmeton Klan Kosova.

Së fundmi HTT ka bërë marrëveshje të re me Sllovakinë dhe Republikën e Çekisë, për të ndërtuar sistemin e trenit Hyperloop që do të lidhte Bratislavën me Bërno.

Ky llogaritet si hapi i parë që do ta lidhë Evropën me sistemin Hyperloop.

Baza qendrore e kësaj kompanie do të jetë në qytetin e Toulouse – me tre mijë metra katror, e që konsiderohet si zemra e industrisë së hapësirës ajrore evropiane.

Ky tren thuhet se do të ketë një shpejtësi prej një mijë e 200 kilometra në orë.

