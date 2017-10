16:00, 16 Tetor 2017

Gjatë një performance të fundit në Ksubi, në zonën SoHo të New York-ut, reperi 25-vjeçar, Travis Scott, ndezi fansat kur ua ktheu telefonin derisa ai ishte duke folur në FaceTime me të dashurën e tij 20-vjeçare Kylie Jenner, me të cilën ai thuhet se po pret një fëmijë.

Audienca filloi të brohoriste sapo e panë atë, transmeton Klan Kosova.

Jenner dhe Scott thuhet se janë në pritje të fëmijës së tyre të parë, por ende asnjëri prej tyre nuk e ka konfirmuar lajmin.

Interesante