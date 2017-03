9:09, 18 Mars 2017

Deri para pak kohësh ky njeri nga Spanja k qenë një i pastrehë.

Por gjendja e tij ndryshoi tërësisht – me ndihëm e disa gërshërëve, ngjyrë për flokë dhe një veshje me stil, vështirë se do ta njihni të “vjetrin”.

Jose Antonio kaloi 25 vjet duke jetuar në rrugë, transmeton Klan Kosova.

Kur pa vetën në pasqyrë pas ndryshimit të bërë – ai goditi qytetin. Njerëzit kur e panë në televizion filluan ta komplimentojnë për veprimin e duhur.

“Ky nuk është vetëm nj ndryshim për ju – tashmë ka ndërruar edhe jeta ime”, tha ish-njeriu i rrugës para gazetarëve.

Ndryshimi erdhi pasi një sallon bukurie e ftoi që të bëj një ndryshim tek ai.

Tashmë Jose ka marrë edhe një banesë dhe po jeton si një njeri “normal”.





















