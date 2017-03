11:00, 21 Mars 2017

Kur këtij njeriu në Spanjë iu ofrua një tretman nga një sallon lokal, ai njëkohësisht fitoi edhe një mënyrë tjetër jetese.

Me ndihmën e gërshërëve, ngjyrës për flokë dhe një veshje të re, Jose Antonio u shndërrua nga një i pastrehë në një burrë me mjaft stil, e që nuk e njihte as veten.

Gjithë ky transformim u realizua në një video dhe tashmë Jose është jashtë rrugëve dhe merr një asistencë financiare.

Përmes videos më poshtë mund të shihni transformimin e tij.

Interesante