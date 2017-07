9:24, 24 Korrik 2017

Trajtimi shëndetësor për luftimin e kancerit të trurit, i senatorit amerikan John McCain, mund ta mbajë atë largë Washingtonit për disa javë me gjasë dhe muaj, e për pushimin e tij të këtij lloji, askush s’mund ta kundërshtojë atë.

Kështu ndodh pasi Kongresi Amerikan, ka një traditë të gjatë të saj, në të cilën askush nuk bën pyetje për ligjvënësit e sëmurë për kohën që do marrin për rikuperim, transmeton Klan Kosova.

Për fillestarët, një vendim i tillë bëhet varësisht në rast nevoje. Dhe, saktësisht, është në dorë të anëtarit të goditur nga ndonjë problem shëndetësor të Kongresit dhe mjekëve të tyre për të vendosur kur – ose edhe nëse – kthehet ai në punë. Disa janë rikuperuar larg Kapitolit për një vit apo më shumë.

Është një mirësjellje e pashkruar që shpesh nuk shtrihet në botën reale të punës ku punonjësit janë të detyruar të paraqiten për paaftësi mjekësore ose të marrin leje për pushim papaguar.

Por, menjëherë pas diagnozës së McCain, republikanët nuk do të spekulonin për atë se çfarë do të thotë humbja e përkohshme e votës së tij. Por mungesa komplikon planet e drejtuesit të shumicës Mitch McConnell për një votim të Senatit mbi një projekt-ligj të kujdesit shëndetësor të GOP për të fshirë pjesën më të madhe të Aktit të Kujdesit të përballueshëm. Një votim është e mundur të martën, por defektet e GOP plus mungesa e mundshme e McCain, mund të fundosë çdo shans edhe për të filluar.

McCain nuk do të ishte ligjvënësi i parë këtë vit për të humbur votat, seancat dëgjimore dhe veprimet e tjera legjislative. Senatori republikan Johnny Isakson mbeti në Gjeorgji për disa javë më parë këtë vit pasi ai iu nënshtrua dy operacioneve të prapambetura dhe u rikuperua. Isakson humbi votimin për konfirmimin e Gjykatës Supreme të Drejtësisë, Neil Gorsuch.

McCain 80-vjeçar u diagnostikua me glioblastomë, një lloj agresiv i kancerit të trurit, sipas mjekëve në Klinikën Mayo në Phoenix. Ai kishte hequr një mpiksje gjaku mbi syrin e majtë të premten e kaluar. McCain dhe familja e tij po përcjellin trajtimin e tij, duke përfshirë rrezatimin dhe kimioterapinë, transmeton Klan Kosova.

