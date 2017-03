11:20, 15 Mars 2017

Aktualisht, trajneri më i mirë portugez nuk ështqë as Mourinho e as Fernando Santos që ia solli Portugalisë kupën e Europës më 2016.Ai ështe Leonardo Jardim, trajneri i Monakos.

Ështe veç mesi i muajit mars, dhe skuadra e tij tashmë i ka shënuar 123 gola në te gjitha garat, dhe totali i 84 golave në ligë e tejkalon secilin klub tjetër në ligat më të forta evropiane, shkruan Goal.com, transmeton Klan Kosova.

“Sulmi ështe mesazhi që unë ua jap lojtarëve të mi, pavarësisht a luajmë me Chamblyn, me PSG-në apo me Tottenhamin. Është gjithmonë e njëjta”, kishte thënë ai në shkurt.

Ky trajner tani e ka zgjuar interesimin edhe të klubeve të mësha si Arsenal, Juventus, e madje edhe të Barcelonës.