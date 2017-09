18:14, 5 Shtator 2017

Trajneri i Maqedonisë, Igor Angelovski, mendon se përfaqësuesja që ai drejton do të dhurojë vetëm futboll ofensiv ndaj Shqipërisë, dhe ka bindjen se do të luajë ndeshjen më të mirë të këtyre eliminatoreve.

Jemi të lumtur që luajmë në Stumicë, qytetin i cili na dha lojtarin tonë më të mirë, Goran Pandev. Unë besoj se nesër do të luajmë ndeshjen më të mirë të këtyre kualifikueseve, ndaj komshinjve tanë perëndimorë. Nuk mendoj se kush është favorit, por si të prezantojmë veten në mënyrën më të mirë të mundshme”, tha ai.

Atmosfera në ekipin kombëtar është në nivelin më të lartë dhe jemi gati për të dhënë maksimumin. Besoj se tifozeria maqedonase do të na japë mbështetjen e mjaftueshme dhe ne do të arrijmë një rezultat pozitiv. Nuk e kam zgjedhur ende ekipin që do të hedh në fushë, por besoj se do të jetë një rreshtim ofensiv, i cili do të ketë për detyrë që të na sjellë fitoren”, tha Angelovski, shkruan Panorama.

