23:00, 14 Maj 2017

Fillimisht tradhtoi burrin por ndëshkimi që mori është me të vërtetë i frikshëm.

Kështu ndodhi me një grua iraniane e cila përveç që u dënua me 74 rrahje me kamzhik, dy vjetët e ardhshme do ta gjejnë atë duke pastruar trupat e të vdekurve në morg, përcjellë Klan Kosova.

35 vjeçarja kishte mohuar akuzat por më pas pranoi fajësinë pasi hetuesit shpalosën dëshmi të pakontestueshme për tradhti bashkëshortore.

Raportohet se vendimi për një ndëshkim të tillë u dha në një gjykatë në kryeqytetin Teheran, derisa iranianja nuk ishte e vetmja që u ndëshkua.

Veç saj po ashtu dënim me 99 rrahje mori dhe i dashuri i saj i cili me vendim të prokurorisë iraniane, do të dërgohet në një zonë të largët të vendit për të lehtësuar pamundësitë e takimeve, shkruan RT, përcjellë Klan Kosova.

