16:52, 1 Janar 2017

Tottenham regjistroi fitore të thellë prej 4-1 ndaj Watford, në Vicarage Road, me Harry Kane dhe Dele Alli që shënuan të dy nga një gol.

Kane shënoi golin e parë, me një ekzekutim të bukur para portës, ndërsa e dyfishoi epërsinë me një gjuajtje me volej pas krosimit të Kieran Trippier.

Alli më pas shënoi dy herë, katër minutat para përfundimit të pjesë së parë dhe 60 sekonda pas fillimit të së dytës.

Watford shënoi një gol të vonë, përmes Younes Kaboul që arriti të ngushëllojë skuadrën me golin e nderit.

