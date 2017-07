10:08, 21 Korrik 2017

Ish-presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi ka folur në lidhje me situatën politike të Shqipërisë dhe situatën në Partinë Demokratike.

Ai është shprehur se grupi anti-Basha ka doza hipokrizie sepse nga njëra anë janë kundër kryetarit Lulzim Basha dhe nga ana tjetër nuk duan ta prishin marrëdhënien me Sali Berishën, nga kjo ai përjashton Besnik Mustafajt që mendimet e tij i ka bërë publikë që herët.

E ndërsa për presidentin e zgjedhur Ilir Meta ai tha “E vlerësoj shumë zotin Meta i cili edhe pse shumë i ri ka një përvojë të veçantë në politikë”.

Gjithashtu, Topi bënë edhe një parashikim mbi marrëdhëniet e Edi Ramës dhe Ilir Metës, duke thënë se do të jetë si marrëdhënia e tij me Berishën.

“Unë parashikoj që këto marrëdhëniet nuk kanë për të qenë të qeta. Meta president me Ramën kryeministër do ti ngjajë historisë sime me kryeministrin Berisha”, ka thënë ai në Channel One.

