Avokati i familjes Dehari, Tomë Gashi, ka thënë që tashmë i ndjeri Naser Makolli kishte informacione në lidhje me rastin e Astrit Deharit dhe se kishte shprehur vullnet të jap më shumë detaje.

“Naser Makolli ka pasur më shumë detaje lidhur me rastin Dehari, cilido institut që vjen të hetojë rastin e Deharit nuk mund të komunikojë tashmë me dëshmitarin kryesor. Naser Makolli ka qenë në cilësinë e dëshmitarit. Makolli pas vizitës së vëllait të tij, ka kërkuar që unë të shkojë ta vizitojë. Makolli më ka thirrur mua nga telefoni zyrtar nga burgu i Lipjanit dhe më ka kërkuar që të shkoj ta vizitojë dhe më ka thënë se tri deklaratat e tij janë shumë pak në krahasim me cka i kanë bërë Astritit në Prizren, në kuptimin e maltretimeve fizike”.

“Unë i kam thënë se janë dy mënyra që ta vizitojë, të shkojë si avokat mbrojtës por ai më ka deklaruar se nuk kanë mundësi të paguajnë për shërbimet e mia, dhe ka pasur mundësi të dërgojë letër familjes Dehari ose mua, dhe aty të shkruajë të gjitha ato që do. Fjalën e fundit që e ka thënë, është se njëri nga vëllezërit e tij do të më japë më shumë informata, por kjo nuk ka ndodhur kurrë” ka thënë Tomë Gashi, në një intervistë në Info Magazine të Klan Kosovës

Tutje Gashi ka përmendur ndryshimet drastike shëndetësore të Naser Makollit, disa ditë para vdekjes.

“Kemi parë një deklaratë të familjarëve të Makollit e që sipas tyre, gjendja shëndetësore ka qenë “OK”. Nëse familjarët deklarojnë se dy ditë më herët e kanë vizituar dhe ai ka qenë në rregull nga aspekti shëndetësor, i bie që dicka e rëndë ka ndodhur me të dy ditëve të fundit” deklaroi Tomë Gashi.