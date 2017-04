18:01, 26 Prill 2017

Elinel nuk e ka ndërmend të ndalet me bashkëpunime.

Kënga e radhës vjen në mes tij dhe Lindon, njofton Klan Kosova.

Këtë lajm e ka bërë të ditur vet reperi i cili e ka publikuar një fotografi në rrjetet sociale së bashku me Lindonin, duke shkruar “soon”.

Elinel së shpejti do ta publikoj bashkëpunimin me Besën, pa kaluar shumë kohë që e solli “Eja” me Torin.

Projekti i ri quhet “T’kom dasht” dhe vjen nën shoqërinë e videoklipit.

Interesante