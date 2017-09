15:39, 13 Shtator 2017

Shkolla e Baletit në Tiranë ka tashmë mjedise të rikonstruktuara me kushte moderne.

Kreu i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tha se ky është një tjetër premtim i mbajtur ku brenda dy viteve ka përfunduar rikonstruksioni i Shkollës së Liceut Artistik dhe i Shkollës së Baletit, që janë fidanishte për artistët e rinj.

Kreu i Bashkisë u shpreh se në ambientin përreth shkollës nuk do të lejohet tregtia, ndërsa ftoi të gjithë shitësit që të shfrytëzojnë hapësirat e ngritura nga Bashkia e Tiranës për këtë qëllim, shkruan Top Channel.

“50 metra nga këtu është tregu ku mund të shiten rroba, mund të shitet sallatë, por për sa kohë që bashkia e ka një hapësirë ku kjo mund të bëhet me dinjitet, jo në rrugë, jo në shkollë, jo te vendi ku vijnë ata ku nesër do u themi, ‘O sa mirë me qenë shqiptar’. Për sa kohë që është ky opsion, atëherë le të përdorim atë vend për të shitur dhe këtë vend për të mësuar, për të praktikuar, për të bërë gjëra të bukura, për të bërë art”, tha ai, duke shtuar se koha ka treguar se gjërat e bukura kërkojnë edhe vendime të vështira.

“Vendimet e vështira ndonjëherë prodhojnë histeri, por për sa kohë që ky qytet, pavarësisht se është i mbingarkuar me 1 milionë njerëz, por edhe me 1 milion probleme, secili ka hapësirën e vet ku mund të jetojë jetën me dinjitet, pa prishur, pa cenuar dinjitetin e dikujt tjetër, që gjithashtu do të realizojë aspiratën e jetës së tij”, tha Veliaj, ndërsa kërkoi nga përfaqësuesit e komunitetit dhe anëtarët e këshillit bashkiak që të tregohen të kujdesshëm për mbrojtjen e hapësirave publike që i shërbejnë të gjithëve.

Veliaj u bëri thirrje pedagogëve dhe të artistëve të cilët tashmë kanë dalë në pension, që të bashkëpunojnë dhe të kontribuojnë sërish për brezin e ri.



