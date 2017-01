13:32, 21 Janar 2017

Sot është përvjetori i gjashtë i protestës së 21 Janarit 2011, ku para Kryeministrisë mbetën të vrare 4 persona.

Siç njoftohet, pas pritjes me familjarët, kreu i qeverisë së bashku me ta, do t’i drejtohen Bulevardit Dëshmorët e Kombit për të kryer ritualin e vendosjes së luleve dhe ndalesës në vendet ku protestuesit humbën jetën, shkruan Top Channel.

Të mërkurën, Qeveria vendosi të akordojë për familjarët e viktimave të 21 Janarit, një fond prej 160 milionë lekësh si dëmshpërblim.

Ministri Saimir tahiri tha për Top Channel një ditë më parë se dëmshpërblimi ishte një detyrim i kësaj qeverie, por se drejtësia nuk është vënë në vend.

Ai tha se Qeveria priti disa vendime gjykatash para se të jepte dëmshpërblimin.

Ministri i Brendshëm e lidhi 21 Janarin me reformën në drejtesi, kur tha se ata që e kundërshtojnë e bëjnë edhe për shkak se nuk duan të bëhet drejtësi për këtë ngjarje.

