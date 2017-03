21:59, 5 Mars 2017

Justin Timberlake është bërë mashkulli më i dashur i të të gjitha kohërave me dedikimin që i ka bërë bashkëshortes së tij për ditëlindje.

Ai ka publikuar një foto duke e puthur Jessicën në faqe dhe ka shkruajtur:

“Ti më bën të qesh. Ti më bën të dashuroj. Ti më bën të jem njeri më i mirë, por s’ka njeri më të mirë se ty. Tani jam i sigurtë që jam me fat. Më pyet se kush është mashkulli më me fat në botë dhe unë do të të them që e ke përballë teje. Gëzuar ditëlindjen zemra ime!, J.”

Me këtë dedikim që bëri ylli i hitit “Cry me a river” i ka bërë të gjitha vajzat ta duan për mënyrën se si shpreh dashurinë ndaj gruas së tij.

Ata të dy gëzojnë 10 vite martesë, të cilën e kanë kurorëzuar me ardhjen në jetë të vajzës së tyre 1-vjecare, Silas, shkruan Ora, përcjellë Klan Kosova.

