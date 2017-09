17:00, 28 Shtator 2017

Justin Timberlake do të performojë në pushimin midis pjesëve në Superbowl 2018, sipas raporteve të reja.

Vitin e kaluar, performanca e Lady Gaga ishte e dyta më e shikuara e te gjitha kohërave, ndërsa vitin e ardhshëm Superbowl zhvillohet në US Bank Stadium në Minneapolis më 4 shkurt, 2018.

US Weekly raporton që Timberlake do ta “finalizojë” marrëveshjen për të performuar në Super Bowl 2018, 14 vjet që nga koha kur e kishte pasur incidentin “Nipplegate” me Janet Jackson më 2004.

“Deri tani, do të jetë vetëm Justin – nuk ka performues befasi”, tha një burim i brendshëm për Us Weekly

https://www.youtube.com/watch?v=Emn3TU8eLfU.

Interesante