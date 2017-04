23:36, 6 Prill 2017

Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson ka deklaruar se se janë duke u ndërmarrë hapa për të larguar presidentin sirian Bashar al-Assad.

Duke folur në bordin e Air Force One, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se duhet të bëhet diçka në lidhje me Assad pas sulmit me armë kimike që ka lënë të vdekur qindra njerëz, mes tyre edhe shumë fëmijë.

“Mendoj se ajo çfarë bëri Assad është e tmerrshme. Unë mendoj se ajo që ndodhi në Siri është një nga krimet më të rënda. Një gjë e tillë nuk duhet të kishte ndodhur. Një gjë e tillë nuk duhet të lejohet të ndodhë” ka deklaruar Trump para gazetarëve, shkruan CNN, transmeton Klan Kosova.

Trump ka thënë poashtu se ajo çfarë ka ndodhur në Siri është turp për njerëzimin.

Në ndërkohë është raportuar se zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes janë duke marrë parasysh mundësitë për një sulm ushtarak në Siri si kundër përgjigje ndaj sulmit me armë kimike të Qeverisë siriane që vrau dhjetëra civilë gjatë ditës së martë.

Më herët është raportuar poashtu se presidenti Trump u ka thënë disa anëtarëve të Kongresit se ai është duke marrë parasysh që të marrë masa kundër Sirisë.

