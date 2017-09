Ylli i RB Leipzig, Timo Werner, ishte zëvendësuar në ndeshjen me Besiktas në Ligën e Kampionëve pasi që kishte pasur marramendje nga zhurma e tifozëve të Besiktas.

Ishte trajneri i Leipzig, Ralph Hasenhuttl, ka zbuluar që kishte qenë kërkesë e vetë sulmuesit që të zëvendësohej pas zhurmës së madhe në Vodafone Arena, përcjell Klan Kosova.

Golat nga Ryan Babel dhe Anderson Talisca ia dhanë fitoren vendimtare klubit turk në grupin G, ndërsa skuadra e Werner ka vetëm një pikë nga dy ndeshjet.

Werner thuhet se po ndjehet më mirë, pasi që ka vuajtur nga problemet e qarkullimit, shkaku i atmosferës frenetike në tribuna.

Timo Werner becomes the 1st player to be subbed off because he couldn't cope with the fans noise #Beşiktaş #12thMan pic.twitter.com/tHq3gOz2Ij

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) September 26, 2017