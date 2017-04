20:31, 13 Prill 2017

Sonte në Francë zhvillohet ndeshja e Europa Leagues ndërmjet Lyonit dhe Beshiktashit.

“Zëri.info” merr vesh se tifozët e klubit turk e kanë përgatitur një transparent kushtuar Ramush Haradinajt, i cili po mbahet në Francë në bazë të një fletarresti serb.

Burimet e Zërit kanë treguar se turqit do ta zbulojnë një mesazh ku thuhet: “Bashkë me fitore erdhëm me marrë edhe Ramushin”.

Zbulimin e këtij transparenti mund ta pengojë vetëm ndalimi i futjes së tij në stadium, gjë që është e mundur, shkaku i përmbajtjes politike.

Interesante