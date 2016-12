13:26, 31 Dhjetor 2016

Kampionët e ri të Uellsit, The New Saints (TNS) kanë thyer rekordin botëror 44 vjeçar me më shumë fitore në historinë e futbollit

Fitorja 2-0 kundër Cefn Druids ishte e 27-ta radhazi në të gjitha kompeticionet, një më shumë se e Ajaxit në sezonin 1971-72.

TNS ka fituar 21 ndeshje në kampionat, katër në dy kupa uellsiane, dhe dy në “Scottish Challenge Cup”, në të cilën u ftua të luajë në këtë sezon. Në dy sezonet e kaluara TNS ka fituar tripletën në Uells.

